Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: Gazla, freni karıştırdı
Bursa'da alkollü şekilde direksiyona geçtiği belirlenen sürücü, trafiği birbirine kattı. Gazla, freni karıştıran sürücü kazaya neden oldu.
Bursa'da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı.
Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Mudanya Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alkollü şekilde direksiyon başına geçen 28 yaşındaki sürücü F.C., alt geçide geldiğinde gaz ile freni karıştırdı.
Öncelikle sağa ve sola doğru yalpalayan otomobil, önünde seyir halinde bulunan 30 yaşındaki B.A.'nın kullandığı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle önde bulunan araçtaki K.A. (30) ve yeni dünyaya gelen E.A. bebek yaralandı.
Ambulansla, Uludağ Tıp Fakültesine kaldırılan ailede yapılan işlemlerin ardından taburcu oldu.
