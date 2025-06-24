Alkollü sürücü tramvay yoluna daldı: 2 yaralı

İzmit ilçesindeki kaza, saat 23.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tramvay yoluna çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan D.N.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü M.K.’nın 1,05 promil alkollü olduğu saptandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.