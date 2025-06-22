Sakarya'da alkollü sürücü yolu savaş alanına çevirdi.

Kaza, Adapazarı'ndaki Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olan A.K. (61) idaresindeki 54 LG 281 plakalı SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve bilgilendirme tabelasını devirdikten sonra karşı şeride geçti.