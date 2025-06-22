Alkollü sürücü yolu savaş alanına çevirdi
Sakarya'da alkollü sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yolun savaş alanına döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Sakarya'da alkollü sürücü yolu savaş alanına çevirdi.
Kaza, Adapazarı'ndaki Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, alkollü olan A.K. (61) idaresindeki 54 LG 281 plakalı SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve bilgilendirme tabelasını devirdikten sonra karşı şeride geçti.
Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
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