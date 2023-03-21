Alkollü sürücüden polise boks maçı teklifi

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu belirlenen sürücü polisleri boks maçına davet etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç kaçtı.



Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Ekiplere zorluk çıkaran sürücü, ters kelepçeyle gözaltına alındı. 7 senelik lisanslı boksör olduğunu söyleyen sürücü, "Komiserim beni bir bırakın ben terörist değilim, şu üniformanı çıkart geç karşıma." diyerek polisleri tehdit etti.