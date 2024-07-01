Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çevirmeden kaçan sürücü Milas'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğunu ve çevirmeden kaçtığını kabul eden şahıs polis ekiplerine güçlük çıkartıp, tehdit etti.

Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

Milas ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobili Bodrum'da durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.

Polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak kaçan sürücü ekipleri peşine taktı. Milas yönünde kaçan S.Ö.'nün kullandığı otomobil Milas akıllı kavşakta durduruldu. Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü, "Ben de emekli başkomiser çocuğuyum. Dün Bodrum'da taksiciler beni dövdüler ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Ama polis ekipleri benim şikayetimin gereğini yapmadılar. Bugün de çevirmeden kaçtım. Alkollüyüm kabul ediyorum, zaten Bordum'da alkolmetreye de üfledim. Şu anda bu durumdayım." dedi.

Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi - 1

POLİSE "KARIMDAN UZAK DUR" DEDİ

Ekiplere güçlük çıkartmaya devam eden S.Ö. kendisini durduran sivil polislerden birine, "Sen düzgün bir adam değilsin. Benim karımdan, namusumdan uzak dur. Karımı falan ellersen sen öldürürüm." diyerek tehdit etti.

Ekipler tarafından kelepçelenen S.Ö. gözaltına alınıp polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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