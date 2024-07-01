Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

Milas ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobili Bodrum'da durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.

Polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak kaçan sürücü ekipleri peşine taktı. Milas yönünde kaçan S.Ö.'nün kullandığı otomobil Milas akıllı kavşakta durduruldu. Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü, "Ben de emekli başkomiser çocuğuyum. Dün Bodrum'da taksiciler beni dövdüler ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Ama polis ekipleri benim şikayetimin gereğini yapmadılar. Bugün de çevirmeden kaçtım. Alkollüyüm kabul ediyorum, zaten Bordum'da alkolmetreye de üfledim. Şu anda bu durumdayım." dedi.