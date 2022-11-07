Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde önceki gün Kadir İrfan Sözügüzel (29) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya (33) çarptı.



Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.



SÜRÜCÜ 2,92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi.



Merve Onaycı

''PİŞMANIM''



Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi.

Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım" dedi.



TUTUKLANDI



Kadir İrfan Sözgüzel, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Merve Onaycı'nın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.