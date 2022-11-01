Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda dün akşam Nevzat Ö. (52) kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya (77) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, ağı yaralı Çonkara'yı ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Çonkara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Kaza sonrası kaçan sürücü Nevzat Ö. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.



Yapılan kontolde 1.56 promil alkollü olduğu belirlenen Nevzat Ö., gözaltına alındı.