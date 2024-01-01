Alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole düştü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mezit Boğazı’nda meydana geldi.



Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Necati E. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Necati E.’nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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