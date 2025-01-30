Alkollü sürücünün kullandığı otomobil alt geçide düştü

Tokat'ın Turhal ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil alt geçide düştü

Edinilen bilgiye göre, Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada O.P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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