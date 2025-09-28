Alkollü sürücünün navigasyonla sınavı: Süs havuzuna girdi

Sakarya'da alkollü bir sürücü, aracıyla süs havuzuna girdi.

Olay Adapazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

"NAVİGASYON YANLIŞ YÖNLENDİRDİ"

Alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, aracıyla bir süs havuzunun içine girdi.

Sürücü, navigasyon uygulamasının kendisini buraya yönlendirdiğini öne sürdü.

ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.