Alkollü sürününün öldürdüğü Barçın Barı davası | Sanık avukatı: Edirne'de normal, ben de alkollü araç kullanıyorum

300 PROMİL ALKOL Kazada hayatını kaybeden bisikletli Barçın Barı'nın avukatları duruşmada yaptıkları savunmada, sanık otomobil sürücüsü B.K'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğunu belirterek, kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu söylediler.

SANIK AVUKATI: BEN DE ALKOLLÜ KULLANIYORUM



Tutuklu sanık otomobil sürücüsü B.K'nın avukatı Demirkan Çağlayan da, duruşmada savunma yaptı. Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu belirterek savunmasına başlayan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketir araç kullanır. Ben de alkollü arabaya biniyorum, yakalarlarsa ceza versinler." diye konuştu.



Mahkeme hakimi, otomobil sürücüsü sanık B.K'nın kaza anında 300 promil alkollü olduğuna, daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğuna, kastla öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesine karar vererek, dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.