Alkollü traktör sürücüsü D-100’ü birbirine kattı

Kaza, D-100 kara yolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine ters yönden giren ve alkollü olduğu öğrenilen Abdullah Özdemir idaresindeki traktör, Ankara istikametine seyreden S.I. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.I. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
MERAKLI SÜRÜCÜLER ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Kazanın olduğu anlarda İstanbul istikametine seyreden meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.
YARALIYA İLK MÜDAHALE SİVİL SAĞLIKÇIDAN YAPILDI
Traktörün kafa kafaya çarpıştığı otomobilin sürücüsü S.I.’nın yardımına kazayı gören sivil sağlıkçı ve vatandaşlar yetişti. Yaralının olay yerinde sağlık kontrollerini yaparak içini rahatlatan sivil sağlıkçı, ekipler gelene kadar S.I.’nın başından ayrılmadı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralı S.I. ambulansa bindirilerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Konuşmakta zorluk çeken ve alkollü olan traktör sürücüsü Abdullah Özdemir ise tedbir amaçlı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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