Alkollü traktör sürücüsü D-100’ü birbirine kattı

Kaza, D-100 kara yolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine ters yönden giren ve alkollü olduğu öğrenilen Abdullah Özdemir idaresindeki traktör, Ankara istikametine seyreden S.I. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.I. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

MERAKLI SÜRÜCÜLER ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kazanın olduğu anlarda İstanbul istikametine seyreden meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.