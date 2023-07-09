Alkollü turist ortalığı karıştırdı: Motosikleti ile kuyumcu dükkanına daldı, ardından korkup kaçtı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kuşadası ilçesi turistik çarşı bölgesinde meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen yabancı turist, trafiğe kapalı alanda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda bulunan insanların arasından hızla geçen turist kuyumcu dükkanına daldı.

Kuyumcu dükkanının vitrinini kırarak içeri dalan sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.



Yaşanan kazanın ardından iş yeri sahibi ile tartışan turistin olay yerinden koşarak uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlatırken, alkollü turist her yerde aranıyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.