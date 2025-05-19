Alkollü ve kasksız sürücü "Çek" diyerek poz verdi

Aksaray’da polisin kasksız görüp durdurduğu motosiklet sürücüsü 1.13 promil alkollü çıktı. Plakasız sürücü 25 bin 972 lira ceza yiyince basın mensubuna el sallayıp "Çek" diye poz verdi.



Olay Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Kavşağı'nda yaşandı. Kavşakta uygulama yapan polis, sürücüsünde kask olmayan motosikleti durdurdu. Kasksız M.B.Y. (25) isimli sürücünün motosikletinde inceleme yapan polis ekipleri motosiklette plakanın da takılı olmadığını belirledi.

Alkol muayenesi yapan polis bu kez de sürücünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti.



Tescil plakası 51 ACF 430 olan motosikletin sürücüsü ceza işlemleri için polis otosu başına alınırken, burada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark edip önce onları telefonuyla görüntüledi, sonda da kameralara el sallayıp "Çek" diye poz verdi.

Sürücüye alkollü, kasksız ve plakasız motosiklet kullanmaktan 25 bin 972 lira para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.



Yasal sınırın 2 katının üzerinde alkollü olması nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan sürücü olay yerine gelen asayiş ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.