Alkollü yakalanan sürücü, polise "Problemli olan sizsiniz" dedi

Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesis otoparkında park halindeki 41 GG 117 plakalı aracına binip geri manevrayla çıkmak isteyen Tolga K. (37) isimli sürücü sol tarafında bulunan tesisin reklam tabelasına çarptı. Tesiste bulunan ve durumu fark eden bekçiler araç sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü gaza basıp Aksaray - Ankara karayoluna çıkıp kaçtı. Bekçilerin araç plakasını ve kaçtığı istikameti anons etmesi üzerine alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı çok geçmeden 2 kilometre uzaklıktaki bir başka tesisin otoparkında yakaladı.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol ölçümü yapmak isteyen polis ile sürücü arasında ilginç diyaloglar başladı. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) sistemi kameralarından sürücünün fotoğraflı ve görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Tolga K., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyi de reddetti.



GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Basın mensupları tarafından aracının görüntülendiğini fark eden sürücü araç plakasının önüne geçerek basın mensuplarına "Plakamı çekme, seni tanıyorum, seni bulurum, bugünün yarını da var" diye tehdit etti. Daha sonra aracın ön ve arka plakasını söken sürücü plakaları araç içine koydu.

Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi defalarca reddederek aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden şahıs, "Ben problemli bir insan değilim, problemli olan sizsiniz" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan şahsa alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 61 bin 458 lira para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi.