Alkollü yakalandı: Babasına kaza yaptığını polise söyletti

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almayan ve 1.92 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ebru Ş. (36), babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.

Alkollü yakalandı: Babasına kaza yaptığını polise söyletti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi, Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Ebru Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki minibüslere çarptı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru Ş., polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi.

Alkollü yakalandı: Babasına kaza yaptığını polise söyletti - 1

Bunun üzerine polis, Ebru Ş.’nin babasıyla konuşarak kızının yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı.

Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.’nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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