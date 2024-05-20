Alkolü sürücüden polise: "Yakmayın beni"

Bursa’da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin kontrolleri sırasında alkollü bir sürücü suçunu itiraf edip pazarlık yapmaya kalktı. 123 promil alkollü çıkan sürücüye 8 bin lira idari ceza kesildi.

Alkolü sürücüden polise: "Yakmayın beni"

Merkez, Santral Garaj Mahallesi üzerinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülere denetimleri sıklaştırdı.

Uygulama noktasına takılan sürücüler, hem araç hem de plaka sınavından geçti.

Direksiyon başına alkollü oturan bir sürücü ise alkolmetreyi karşısında görünce hemen suçunu itiraf edip, polisle pazarlık yapmaya çalıştı. “Üfletmeyin, yakmayın beni” diyen sürücü ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince cihaza üflemek zorunda kaldı.

123 promil alkollü çıkan sürücüye 8 bin lira idari ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Sürücünün pazarlık yapmaya çalıştığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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