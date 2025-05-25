Alman Başkonsolostan vize uyarısı: "Zorunlu kalmadıkça kendiniz yapın"

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen "Germany: New Goverment- Foreign Policy?" başlıklı seminere katıldı.

Seminerde Schröer öğrencilere Almanya-Türkiye arasındaki ilişkileri, Almanya’daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlatarak soruları yanıtladı.

TÜRKİYE ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Ralf Schröer, Türkiye’de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir’in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul’un birinci, Ankara’nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi.

Başkonsolos, "Dünyada Türkiye’den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları" dedi.

Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir" dedi.