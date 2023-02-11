Alman ekibinin 104 saat sonra kurtardığı Zeynep hastanede öldü

Zeynep Kahraman 104 saat sonra Almanya'dan gelen ekip tarafından enkazdan çıkarıldı ama hayata tutunamadı.



Alman arama-kurtarma ekibinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan çıkardığı Zeynep Kahraman hastanede yaşamını yitirdi. Haberi duyan Alman ekibi yasağa boğuldu.

TOPRAĞIN ALTINDA GÖMÜLÜ KALDI



Alman kurtarma ekibinden bir kişi, "Böyle zorlu kurtarma operasyonlarında enkazdan çıkanlar için ilk 48 saat önemlidir. Bu nedenle doktorlar 48 saatti beklerler sonra hastanın kurtulduğunu söylerler. O da aslında 100'ten saatten uzun bir süre sadece enkazda sıkışmadı. Toprağın içinde gömülü kaldü" dedi.

Alman gazeteci Jens Eberl, Zeynep'in ölüm haberini duyurdu. Alman gazeteci sosyal medya hesabından, “Maalesef çok acı haber az önce geldi. Zeynep kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.” açıklamasını yaptı.

ALMAN EKİPTEN SAYGI DURUŞU



Enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren Alman ekibi, Zeynep Kahraman için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



Bir ekip üyesi, "İki gün boyunca su içemedi kasları sıkıştı. Tamamen tükenmiş durumdaydı bir de tüm ailesi enkazında altındaydı ve onların öldüğünü biliyordu. Bu nedenle de travma içindeydi" ifadelerini kullandı.



KURTARMA EKİBİNİN TESELLİSİ



Alman ekibinin artık bir tek teselisi var. Alman ekip üyesi, "Ailesinin kolları arasında öldüğü bilmek bir nebze de olsa acımızı azaltıyor. Enkazda ölenlerin böyle bir olağanı yoktu. O ise sevdiklerinin elini bir kez daha tutabildi. Tek başına ölmedi. 10 saat sonra onunla temas kurduk. Çevirmenimiz onunla konuştu hatta o ailesiyle de konuştu. Ailesi onu son kez kucaklayabildi" şeklinde konuştu.

ABLASI KURTARMA EKİBİNE BÖYLE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ