İstanbul Beyoğlu’da Alman Konsolosluğu'nun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak’ta sahibi bulunamayan bir valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek emniyet çemberi içerisine aldı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı valiz üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında valizin içerisinde eşya olduğunu belirledi. Polis ekipleri valizi emniyet altına alarak, sahibini bulmak için çalışma başlattı.