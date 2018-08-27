İstanbul Beyoğlu’da Alman Konsolosluğu'nun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak’ta sahibi bulunamayan bir valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek emniyet çemberi içerisine aldı.
Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı valiz üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan inceleme sonrasında valizin içerisinde eşya olduğunu belirledi. Polis ekipleri valizi emniyet altına alarak, sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Alman Konsolosluğu yakınındaki şüpheli paketten eşya çıktı
İHATürkiye
Beyoğlu’da Alman Konsolosluğu'nun yakınındaki bir sokakta sahibi bulunamayan bir valiz polisi alarma geçirdi. Olay yeri emniyet çemberine alınırken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede valizin içerisinde eşya olduğu belirledi.
İstanbul Beyoğlu’da Alman Konsolosluğu'nun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak’ta sahibi bulunamayan bir valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi.