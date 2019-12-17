Alman polisinin 'intihar etti' dediği ODTÜ'lü Mert için Dışişleri devrede

ÖDTÜ'de dereceyle çift ana dal diplomasi aldıktan sonra yüksek lisans için Almanya'ya giden Mert Çokluk (24) 5 Ekim'de Nürnberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.

Alman polisi 6 gün sonra haber verdiği aileye Mert'in intihar ettiğini söyledi. Ailesinin, özel bir bilgisayar programı üzerinde çalıştığını belirtip ölümünü şüpheli bulduğu Mert için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ölümle ilgili belgelerin tarafımıza iletilmesi ve olayın bir an evvel aydınlanması için Bakanlığımız gerekli takibi yapmaktadır. Vefatı ile üzerinde çalıştığı iddia edilen yazılım arasında bir bağ bulunup bulunmadığı konusu adli makamlarımızca değerlendirilecektir” dedi.



CHP milletvekili Erkan Aydın, Mert'in ölümünü bir önergeyle Meclis gündemine taşıdı. Önergede Mert'in ölümünün araştırılıp araştırılmadığı soruldu. Erkan Aydın'ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu özetle şunları söyledi.



YÜK TRENİNİN ÖNÜNE ATLADI

"Mert Çokluk vatandaşımızın vefatı öğrenildiği andan itibaren ilgili Alman makamları nezdinde gerekli girişimler derhal başlatılmıştır. Nürnberg Başkonsolosluğumuz tarafından Nürnberg-Fürth Savcılığı Erlangen Şubesi Savcılığı'ndan temin edilen polis raporunda, merhumun 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 07.10 sularında, Erlangen tren garında rayların bulunduğu alana girerek yaklaşan bir yük treninin önüne atladığı, çarpışmanın derhal ölüme sebebiyet verdiği, görgü tanığı iki makinistin ifadeleri ile merhumun veda mektubunun olayın bir intihar vakası olduğu tespitini teyit ettiği belirtilmiştir. İlgili makamlar, öğrencimizin naaşının bulunduğu yere yakın olan istasyondaki yangın konusunun bir lokomotifin çekili fren ile Erlangen İstasyonu'ndan hareket etmesi sonucunda oluşan yoğun dumandan ibaret olduğunu, bu olayın Çokluk'un vefat ettiği 5 Ekim'de değil, 25 Eylül 2019 tarihinde vuku bulduğunu ve hadise ile bağlantısının olmadığını aktarmıştır."



"YAZILIM' İDDİASI ARAŞTIRILIYOR"

“Merhumun vefatı ile üzerinde çalıştığı iddia edilen yazılım arasında bir bağ bulunup bulunmadığı konusu adli makamlarımızca değerlendirilecektir. Merhum Mert Çokluk'un ölümüyle ilgili bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ve olayın bir an evvel aydınlanmasi için Bakanlığımız, Nürnberg Başkonsolosluğumuz ve Berlin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla gerekli takibi yapmaktadır."

