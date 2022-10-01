Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde, kurdukları çağrı merkezi ile Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Almanya'daki vatandaşlara, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağı yalanını söyleyip, 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı

İlişkili Haberler

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uluslararası dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı - 1 Mersin merkezli çetenin 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Ekipler, kimliklerini saptadığı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan ekipler, çetenin, kurduğu çağrı merkezi üzerinden telefonla arama yapıp, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağını söylediği Alman vatandaşlarını toplam 1 milyon 581 bin euro dolandırdıklarını tespit etti.

Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 41 kişinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden H.Ç., A.Y. ve M.Ç. dahil 30 şüpheli, gözaltına alındı.

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı - 2 Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 41 kişinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el koyuldu. Şüphelilerin sorgusu sürerken, 11 kişi ise aranıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...