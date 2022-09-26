Almanları hedef alan 'tele tuzak' şebekesi yakalandı

Alman vatandaşlarını hedef alarak ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. ''Piyangodan ikramiye kazandınız'' diyerek Almanları dolandıran 29 şüpheliden 28’i yakalandı.

Almanları hedef alan 'tele tuzak' şebekesi yakalandı

'da ve 'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin euro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.

Almanları hedef alan 'tele tuzak' şebekesi yakalandı - 1

YAKLAŞIK 400 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin euro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Almanları hedef alan 'tele tuzak' şebekesi yakalandı - 2

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 23'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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