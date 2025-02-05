Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de iki devletli çözüm olmalı

Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdağan'ın açıklamalarından satır başları:



"Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz adımlar ve bölgesel konuları ele aldık.



Terör örgütleriyle mücadele konusuna da değindim, Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık.



Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur.

"GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI"



Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak Gazze'de iki devletli çözüm için gayretlerimizi de devam ettirmeliyiz. Almanya'nın da çabalarımızı destekleyeceğini umuyorum"

STEİNMEİER: FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜNE GÖNDERME TEKLİFLERİ KABUL EDİLEMEZ



Steinmeier da konuşmasında "Biz de Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi.



Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili ifadelerine ilişkin "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi.