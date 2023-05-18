Almanya ile gözaltı gerilimi

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın Almanya'da gözaltına alınmasının ardından Ankara harekete geçti. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. Ardından iki gazetecinin serbest kaldığı haberi geldi.



Almanya gözaltı nedeniyle gün boyu tepkilerin hedefindeydi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Olayın izah edilir yanı yok. FETÖ'cülerin Avrupa'daki gazetecileri engellemeye çalıştığını biz biliyoruz, Almanya'nın bu çalışmalara müsamaha göstermesi bir garabet, resmen buna alet oluyorlar. Bu hadisenin seçimlerden hemen sonra olması da ayrıca manidar." açıklamasında bulundu.



Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, twitter üzerinden yaptığı açıklamada Almanya'nın basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Çelik, "Gazetecilerin FETÖ'cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur." dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapılan kabul edilemez olduğunu belirterek "Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.