Almanya Şansölyesi Scholz Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 20:32

Almanya Şansölyesi Scholz Türkiye'ye geliyor

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Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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