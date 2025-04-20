Almanya şikayet etti: Cehennem Melekleri'nden Türkiye'de büyük vurgun

Türkiye'den telefonla aranan Alman vatandaşı 46 kişi, dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılık olayı, Alman makamların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetiyle ortaya çıktı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin yaşlı Alman vatandaşlarını "Adınız terör dosyasına karıştı." ve "Evinize operasyon yapılacak." diyerek tuzağa düşürdüğü belirlendi.

2,8 MİLYON EURO VURGUN YAPTILAR

Hürriyet'in haberine göre, dolandırıcıların bu yöntemle 2,8 milyon euro vurgun yaptığı belirlendi. Bu paranın bir kısmının Türkiye'deki banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER HELLS ANGEL İLE BAĞLANTILI

Soruşturmada adı geçen 10 şüpheli, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Almanya merkezli organize suç örgütü "Hells Angels" ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

CİNAYET ZANLISI DA GÖZALTINDA

Yakalanan isimler arasındaki Ali Erdi A.'nın geçen yıl 9 Ocak günü Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Söz konusu ismin, Almanya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla arandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve Ali Erdi A. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.