Almanya şikayet etti: Cehennem Melekleri'nden Türkiye'de büyük vurgun
Türkiye'de faaliyet gösteren telefon dolandırıcıları, aradıkları 46 Alman vatandaşını "Adınız terör soruşturmasına karıştı." diyerek kandırdı. Suç örgütünün bu yöntemle 2,8 milyon euro vurgun yaptığı belirlendi. Vurgunu yapanların, Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'den telefonla aranan Alman vatandaşı 46 kişi, dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılık olayı, Alman makamların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetiyle ortaya çıktı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin yaşlı Alman vatandaşlarını "Adınız terör dosyasına karıştı." ve "Evinize operasyon yapılacak." diyerek tuzağa düşürdüğü belirlendi.
2,8 MİLYON EURO VURGUN YAPTILAR
Hürriyet'in haberine göre, dolandırıcıların bu yöntemle 2,8 milyon euro vurgun yaptığı belirlendi. Bu paranın bir kısmının Türkiye'deki banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER HELLS ANGEL İLE BAĞLANTILI
Soruşturmada adı geçen 10 şüpheli, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Almanya merkezli organize suç örgütü "Hells Angels" ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
CİNAYET ZANLISI DA GÖZALTINDA
Yakalanan isimler arasındaki Ali Erdi A.'nın geçen yıl 9 Ocak günü Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Söz konusu ismin, Almanya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla arandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve Ali Erdi A. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
GEÇMİŞLERİ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINA DAYANIYOR
Hells Angel yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.
Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.
Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.
İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.
Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.
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