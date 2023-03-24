Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

2 POLİSİ DE YARALADI

Polis sözcüsü, "Sürücü görünüşe göre birkaç arabayı ve yayayı hedef almış, ancak yayalar ondan kaçmayı başarmışlar. Şu anda birkaç yaralıdan bahsediyoruz. Adamın tutuklanmaya direnmesi nedeniyle iki polis memuru da hafif yaralandı." diye konuştu.



Kimsenin hayatının tehlikede olmadığını söyleyen yetkili, yaralanmaların çoğunlukla hafif olduğunu da sözlerine ekledi.