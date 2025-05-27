Almanya'da bu işi yapan tek Türk: Tanesini 3 bin euro'ya satıyor

"Dünyanın en tanınmış çelik üreticisinden aldıklarımdan tamamen el işi bıçaklar, çakılar yapıyorum. Saplarını da mekanizmasını da kendim yapıyorum. Koleksiyon bıçağı olduğundan bir ikincisi olmuyor. Her yaptığım tek oluyor. Üzerindeki resimden, şekline kadar her şeyi farklı."

Yaklaşık 17 yıldır bıçak ürettiğini anlatan Metin Anan, daha önce ressam olduğunu belirterek, bıçakçılık hikayesinin bıçak sapına yaptığı bir resimle başladığını söyledi.

''ALMANYA'DA BU İŞİ YAPAN TEK TÜRK BENİM''



Dünyada koleksiyon bıçaklarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Anan, "Almanya'da bu işi yapan tek Türk benim diyebilirim. Gravür yapıyorum saplara. Bir hafta sürüyor bazen sapına işlemek. Kolay değil. Daha küçük resimler işlemek gerekiyor bazen. Bıçak kısmına da farklı motifler yapıyorum. Birbirinden farklı bıçaklar oluyor. Bir zaman sonra adımız duyuldu. Sipariş üzerine yapmıyorum kendi yaptıklarımı satıyorum" dedi.

3 BİN EURO'LUK KAMA



El işi bıçak ve çakılarının fiyatları hakkında bilgi veren Anan, "Kama yaptım 3 bin euro'ya sattım. Çok işçilik vardı üzerinde. Burada farklı bir kamayı 2 bin 400 euro'ya satıyorum. Eşi benzeri olmayan bıçakları yapmaktan keyif alıyorum. Mekanizması bile önemli, açıldığında sağlam durması gerekiyor" diye konuştu.