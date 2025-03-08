Almanya’da CDU/CSU ile SPD koalisyon için anlaştı

Ülkede hükümeti kurma çalışmalarının ikinci haftasında uzlaşma sağlandı. Bu sabah saatlerinde son toplantılarına başlayan parti liderleri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı (CDU) Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, SPD eş genel başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öğleden sonra kameraların karşısına geçti, genel prensipler üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.



SINIR KONTROLLERİ ARTIRILACAK



Yeni hükümetin Başbakanı olması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, "Gelecek hafta başlayacak koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir belgemiz var" dedi. Merz, ülkeye yasa dışı girişleri önlemek için sınır kontrollerinin büyük ölçüde artırılacağını, geri gönderme mekanizmasının işler hale getirileceğini söyledi. Mültecilerin aile birleşiminin daha fazla kısıtlanacağı da ifade edildi. Afganistan’dan gelenler de dahil olmak üzere kabul programlarının sona erdirilmesinin de planlandığını belirtti.



VATANDAŞLIK ÖDENEĞİ KALDIRILACAK



CDU lideri Merz, ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılacağını da söyledi. Bunun kapsamını da enerji maliyetlerini düşürmek için kilovatsaat başına 5 sent indirim, makul yatırım teşvikleri sağlamak ve kurumlar vergisini yeniden düzenlemek olduğunu belirtti.

Merz, vatandaşlık ödeneğinin kaldırılarak yeni bir düzenlemeye gidileceğini de belirtti. Çalışabilecek durumda olup da makul bir iş yapmayı sürekli reddedenlerin vatandaşlık parası alma hakları tamamen kesilecek.



Partiler, asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesi ve emekli maaşlarının artırılması konusunda da mutabakata vardı. Hristiyan Demokrat Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Partinin vardığı mutabakata göre, restoran ve kafelerdeki yiyeceklerin vergi oranını yüzde 7 olarak sabit tutulacak.



Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki resmi koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak.