Almanya'da dehşet: Aracıyla Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magdeburg kentinde bir kişi aracını Noel pazarında bulunan kalabalığın üzerine sürdü.



Alman resmi yayın kuruluşu, olayın ardından şoförün yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.



"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullanan Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.



Alman Wild gazetesi ise 11 kişinin öldüğünü belirtti.

SALDIRGAN "SUUDİ BİR DOKTOR"

Alman gazetesi Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bilgisini geçti.

Eyalet Başbakanı, şüphelinin "2006'da Almanya'ya gelmiş Suudi bir doktor" olduğunu belirtti.

Alman polisi araçta patlayıcı olmasından şüphelenirken, Alman basını ise aracın kiralık olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Noel pazarındaki olay en büyük korkuları uyandırıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



