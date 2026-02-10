Almanya'da Göbeklitepe sergisi. Bakan Ersoy ve Alman Bakan sergi öncesi buluştu

Bakan Ersoy, Berlin’de açılışı yapılacak “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi öncesinde Almanya Federal Hükûmeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Berlin’de bir araya geldiklerini duyurdu.



Bakan Ersoy paylaşımında, görüşmede Türkiye ile Almanya arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğini ileriye taşıyacak adımların ele alındığını belirterek, karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde yürütülen bu temasların ortak kültürel projelere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.



Roma’daki Kolezyum’un ardından bu kez Berlin Museuminsel’de sanatseverlerle buluşacak sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlandı.



Serginin açılışı, Museuminsel Berlin’de yer alan James-Simon Galerie’de, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştiriliyor.

NEOLİTİK ÇAĞ'DA İNSANLIĞIN DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATACAK



Avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecini bütün yönleriyle ele alacak sergide, mimari, sanat, heykeltıraşlık, inanç sistemleri ve toplumsal örgütlenmenin doğuşu, Göbeklitepe ve çevresindeki tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılacak.

Ziyaretçiler, erken dönem toplumsal ritüelleri, ilk dini inanışları ve toplulukların örgütlenme biçimlerini yakından görme imkanı bulacak. Ayrıca, tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşüm de bütüncül çerçevede sunulacak.

ISABEL MUNOZ'UN OBJEKTİFİNDEN TAŞ TEPELER

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz'un Taş Tepeler'de çektiği fotoğraflar da sergideki yerini aldı.

Yalnızca arkeolojik alanları değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini, insan figürleri, dokular ve ışık aracılığıyla sanatsal bir dille yorumlayan Munoz'un bu fotoğrafları, ziyaretçilere Taş Tepeler'in tarihsel derinliğini çağdaş bir bakışla deneyimleme imkanı sunacak.

Berlin'de ilk kez düzenlenecek sergi, Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler'in kültürel ve bilimsel önemini uluslararası platformda güçlü biçimde tanıtacak. Türkiye'den Berlin'e getirilen bu eşsiz Neolitik eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbeklitepe'nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek.

Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ile Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak.

"Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.