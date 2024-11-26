Almanya'da kayboldu, Ren Nehri'nden çıktı: İmamın şüpheli ölümü
Almanya'da kaybolduktan 15 gün sonra Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan Türk din görevlisi Fatih Eryılmaz, Kütahya'da toprağa verildi. Eryılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan Fatih Eryılmaz'ın cesedi 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu.
Eryılmaz'ın ölümüne ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.
MARKET OTOPARKINDA GÖRÜLMÜŞ
Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti.
Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.
Eryılmaz'ın cenaze işlemleri tamamlandı.
Kütahya'ya getirilen Eryılmaz'ın cenazesi, öğle vakti tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Eryılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
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