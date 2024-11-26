Almanya'da kayboldu, Ren Nehri'nden çıktı: İmamın şüpheli ölümü

Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan Fatih Eryılmaz'ın cesedi 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu.

Eryılmaz'ın ölümüne ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

MARKET OTOPARKINDA GÖRÜLMÜŞ



Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti.



Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.