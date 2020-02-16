Almanya'da Pegasus yolcu uçağı için yangın alarmı

Yolcu uçağı Almanya'nın Düsseldorf kentine indikten sonra, park yerine yanaşırken kule tarafından uyarıldı. Uçağın altında alev ve duman görüldüğü belirtildi.



Bunun üzerine yolcular için acil tahliye işlemi başladı, yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan çıkarıldı.



Konuyla ilgili Pegasus Havayolları'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uçağımız, sorunsuz ve emniyetli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Kule'nin ikazı üzerine acil terk etme prosedürü uygulandı. Uçakta müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir" denildi.