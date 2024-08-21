Almanya'da Türkler arasındaki kan donduran cinayetin görüntüsü

Almanya’nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonunda 54 yaşındaki bir Türk 27 yaşındaki Türk vatandaşını kafasına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

Almanya'da Türkler arasındaki kan donduran cinayetin görüntüsü

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 54 yaşındaki Türk saldırganın, kurbanın arkasından gelerek kafasına ateş ettiği ve yere düşen maktule ateş etmeye devam ettiği görüldü.


NE OLMUŞTU

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükselmiş, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurmuştu.

Saldırıya uğrayan genç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan başka bir peronda yakalanmıştı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel okulda kitap masrafı katlandı: Veliler fiyatlara tepkili

Özel okulda kitap masrafı katlandı: Veliler fiyatlara tepkili

İzmir'de asırlık çınar ağacı devrildi: 6 yaralı

İzmir'de asırlık çınar ağacı devrildi: 6 yaralı

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Konya'da vahşet: Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu

Konya'da vahşet: Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu

KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru takvimi

KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...