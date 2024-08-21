Almanya'da Türkler arasındaki kan donduran cinayetin görüntüsü

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 54 yaşındaki Türk saldırganın, kurbanın arkasından gelerek kafasına ateş ettiği ve yere düşen maktule ateş etmeye devam ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU



Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükselmiş, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurmuştu.



Saldırıya uğrayan genç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan başka bir peronda yakalanmıştı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.