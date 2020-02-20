Almanya'daki saldırıya Türkiye'den tepki

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk vatandaşı 9 kişi yaşamını yitirdi.

Annesini öldürüp intihar eden saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

Saldırıya Türkiye'den tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Almanya’nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa’da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır.

Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir.



Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz."

ALTUN: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

OKTAY: IRKÇILIK VE TERÖR ORTAK PROBLEM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Almanya’da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Irkçılık ve terör tüm insanlığın ortak problemidir" dedi.

ŞENTOP: TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise saldırıya "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

ÇELİK: FAŞİZMİN YENİ VAHŞETİ

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Twiter hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, şöyle dedi:

"Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bu korkunç saldırı, Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir."