Almanya'dan Hatay'a uzanan cinayet: 41 yıl sonra gözünün altındaki yara ele verdi

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu.



Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.



Yapılan soruşturmalarda; Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci'nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirlendi.



Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı.



Nazmi Gezginci'nin Interpol'ün internet sitesinde yayınlanan fotoğrafları

41 YIL SONRA TEKRAR HAREKETE GEÇİLDİ



Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkarttı.



Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi.



Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı.

Polis ekiplerinin çalışmalarında sağ gözünün altındaki 1,5 santimetrelik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin başkasının kimliğini kullandığı tespit edildi.



Şüpheli, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.



Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi.

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