Almanya'dan Türkiye'ye giden minibüste 901 bin euro yakalandı

Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük görevlileri tarafından, bir minibüsün içinde değeri 1 milyon 763 bin levanın üzerindeki 901 bin 590 euro beyan edilmemiş para bulundu. Bulgar Gümrük İdaresi yetkilileri, toplam 901 bin 590 euro ile ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Almanya'dan Türkiye'ye giden minibüste 901 bin euro yakalandı

7 Temmuz’da ’dan ’ye giden kargo minibüsünde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı görevlileri, minibüse gizlenmiş 901 bin 590 euro beyan edilmemiş paraya el koydu.

Gümrük yetkilileri, yaptıkları incelemede, yan kapıdaki boşluklarda ve arabanın kargo bölümünün karşı duvarında gizlenmiş euro banknotları buldu.

Bulgar yetkilileri, 1 milyon 763 bin 356 leva eşdeğeri toplam 901 bin 590 euronun beyan edilmediğini tespit etti.

Almanya'dan Türkiye'ye giden minibüste 901 bin euro yakalandı - 1

Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde hızlı bir takip başlatıldı.

Türk sürücünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 901 bin 590 euro paraya el konulduğu bildirildi.

Gümrük İdaresi yetkilileri, tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu aktardı.

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