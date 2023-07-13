Almanya'dan Türkiye'ye giden minibüste 901 bin euro yakalandı

7 Temmuz’da Almanya’dan Türkiye’ye giden kargo minibüsünde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı görevlileri, minibüse gizlenmiş 901 bin 590 euro beyan edilmemiş paraya el koydu.



Gümrük yetkilileri, yaptıkları incelemede, yan kapıdaki boşluklarda ve arabanın kargo bölümünün karşı duvarında gizlenmiş euro banknotları buldu.

Bulgar yetkilileri, 1 milyon 763 bin 356 leva eşdeğeri toplam 901 bin 590 euronun beyan edilmediğini tespit etti.

