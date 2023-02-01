Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Tüm randevular da iptal edilirken, konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

ABD'nin 'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar bugün başkonsolosluklarını kapattı.

, İngiltere ve İsveç başkonsoloslukları bugün çalışmayacak.

Almanya Başkonsolosluğunun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun "güvenlik" gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - 1

Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazısı asıldı.

Birleşik Krallık Başkonsolosuluğu için de "Önlem olarak şu anda açık değildir" bilgilendirmesi yapıldı.

Konsolosluk binalarının önündeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - 2

ABD yönetimi 29 Ocak'ta Türkiye'ye dönük güvenlik uyarısı yayınlamış, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine karşı İstiklal Caddesi, Galata, Beyoğlu bölgesinde kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara misilleme saldırıları yapılabileceği konusunda uyarmıştı.

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