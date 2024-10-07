Almanya'ya kaçak gitmeye çalışan Serdar'dan 46 gündür haber yok: "Attığı son konum Hırvatistan sınırıydı"

Yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalışan gençten günlerdir haber alınamıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Serdar Akalın (24), Almanya’ya yasa dışı yolla gitmek için önce Hırvatistan’a gitti. Akalın, 2 gün sonra mesajlaşma uygulaması üzerinden Hırvatistan sınırına yakın bir bölgeden konum gönderdi. O günden sonra da ailesi, Serdar Akalın’dan bir daha haber alamadı.

Aile, Serdar'ın Almanya’ya giden arkadaşlarından birine ulaştı. Gencin arkadaşı; Serdar'ın ailesine yürüyemeyecek kadar yorulduğunu, Hırvatistan’da kaldığını, kendilerinin de aralarında olduğunu ve grubun yola devam ettiğini söyledi.



"AİLE OLARAK PERİŞANIZ"



Akalın’ın babası Fikret Akalın, Bosna-Hersek’e gidip bir hafta süreyle oğlunu aradığını ancak Türk ve Bosna-Hersek konsolosluklarında herhangi bir kayıp kaydının olmadığını belirtti.