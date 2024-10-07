Almanya'ya kaçak gitmeye çalışan Serdar'dan 46 gündür haber yok: "Attığı son konum Hırvatistan sınırıydı"
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Hırvatistan'a gidip, buradan da kaçak yollarla Almanya'ya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Serdar Akalın'dan 46 gündür haber alınamıyor. Baba Fikret Akalın, "Her ne kadar gitme dediysem de beni dinlemeden gitti. Attığı en son konum Hırvatistan sınırıydı." diye konuştu.
Yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalışan gençten günlerdir haber alınamıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Serdar Akalın (24), Almanya’ya yasa dışı yolla gitmek için önce Hırvatistan’a gitti. Akalın, 2 gün sonra mesajlaşma uygulaması üzerinden Hırvatistan sınırına yakın bir bölgeden konum gönderdi. O günden sonra da ailesi, Serdar Akalın’dan bir daha haber alamadı.
Aile, Serdar'ın Almanya’ya giden arkadaşlarından birine ulaştı. Gencin arkadaşı; Serdar'ın ailesine yürüyemeyecek kadar yorulduğunu, Hırvatistan’da kaldığını, kendilerinin de aralarında olduğunu ve grubun yola devam ettiğini söyledi.
"AİLE OLARAK PERİŞANIZ"
Akalın’ın babası Fikret Akalın, Bosna-Hersek’e gidip bir hafta süreyle oğlunu aradığını ancak Türk ve Bosna-Hersek konsolosluklarında herhangi bir kayıp kaydının olmadığını belirtti.
Çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım isteyen baba şöyle konuştu:
"Oğlum yurt dışına çıkmak istedi. Her ne kadar gitme dediysem de beni dinlemeden gitti. 46 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Attığı en son konum Hırvatistan sınırıydı. Herhalde yürüyememiş ve nefesi kesilmiş. Aile olarak 46 gündür perişan haldeyiz ve devletimizden yardım istiyoruz. Çocuğumuzun sağ salim bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan herkesten ricamız gören varsa konsolosları arasın."
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