Almina Tude Uygun kimdir, neden öldü? Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun kaç yaşındaydı?

Almina Tude Uygun, Türk futboluna yıllarını vermiş teknik direktör Bülent Uygun’un kızıdır.



Kamuoyunda çok sık yer almasa da, ailesinin tanınırlığı nedeniyle zaman zaman gündeme gelen Almina, hayatı boyunca ciddi bir sağlık mücadelesi verdi.



Henüz 12 yaşında tip 2 diyabet teşhisi konulan Almina, yıllar içinde bu hastalıkla bağlantılı çeşitli komplikasyonlar yaşadı.



HASTALIĞI NEYDİ?



Almina Tude Uygun, tip 2 diyabet nedeniyle uzun süreli sağlık sorunlarıyla boğuştu. Bu hastalık, kan şekeri düzeylerinin kontrol altında tutulamamasıyla beraber zaman zaman şeker komasına girmesine yol açtı.



2024 yılında yaşadığı ciddi bir kriz sonrası hastaneye kaldırılan Almina, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Bu süreçte arka arkaya geçirdiği ameliyatlar ve vücudundaki genel yorgunluk, sağlık durumunun giderek kötüleşmesine neden oldu.



Almina Tude Uygun, 25 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybetti.