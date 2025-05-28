"Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi"ne günde yaklaşık bin çağrı geliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkez, Türkiye genelindeki zehirlenme vakalarına karşı 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti veriyor.

NTV'ye konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Hekimi Uzman Doktor Hamdi Küçük, "Türkiye'de tek bir merkezdir. Günde yaklaşık bin çağrı karşılamaktayız. Yüzde 70 insan kaynaklı ürünlere bağlı geliyor. Bunu endüstriyel kimyasallar, kozmetik kimyasalları, ev kimyasalları, ilaçlar, gıdalar ve hayvan maruziyetleri takip ediyor." dedi.

"ZEHİRLENMELER DÖNEMSEL DEĞİŞİYOR"

Hamdi Küçük, zehirlenme sebeplerinin dönemsel olarak değiştiğine dikkat çekti.

Bu dönemlerde en çok mantar ve tarım kimyasallarından zehirlenmeler yaşandığını belirten Küçük şöyle devam etti:

"Tarımsal ilaçlamaların olduğu dönemlerde tarım kimyasal zehirlenmeleri fazla geliyor. Yağmurlu dönemlerden sonra mantar zehirlenmelerini çok görüyoruz. Soba yakıldığı dönemlerde lodoslu havalarda soba zehirlenmelerini fazla görüyoruz. Bazı zehirlenmeler dönemsel olarak değişebiliyor."

ZEHİRLENME HALİNDE NE YAPILMALI?



Merkezi arayan kişiye öncelikle ilk yapması gerekenler söyleniyor ve sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

114'e ağırlıklı olarak sağlık kuruluşlarından arama geliyor. Hasta hakkında bilgi alan uzmanlar panzehrin ne olduğunu söylüyor. Peki zehirlenme şüphesi olduğunda neler yapılmalı?

Hamdi Küçük bu konuda şu bilgileri verdi:

"Zehirlenmeye sebep olacak bir şey yenilmesi ya da içilmesi durumunda hasta kesinlikle kusturulmamalıdır. İnhalasyonuna bağlı zehirlenme olduğunda kişi ortamdan uzaklaştıırlmalı o ortam iyice havalandırılmalıdır. Vücutta herhangi bir uzvuna temas eden zehirlenme olduğunda orası bol su ile yıkanmalıdır."

