ALO 170 nedir, ne işe yarar? Mobbing Genelgesi sonrası gündemde

ALO 170, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir danışma ve şikâyet hattıdır. İşçi ve işverenler başta olmak üzere, sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili konularda vatandaşların bilgi almasını sağlayan bir iletişim kanalıdır.



ALO 170 HANGİ KONULARDA HİZMET VERİR?



ALO 170, birçok farklı konuda vatandaşlara destek sunar:



SGK İşlemleri: Emeklilik sorgulama, prim gün sayısı öğrenme, sigorta giriş-çıkış bilgileri.



İş Hukuku: İşten çıkarılma, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, mobbing şikâyetleri.



İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili ihbar ve şikâyetleri.



İŞKUR Hizmetleri: İş başvuruları, işsizlik maaşı sorgulama, kurs ve eğitim programları.



Engelli Hakları: Engelli bireylerin çalışma hakları ve devlet destekleri.



Çalışma İzinleri: Yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler.

