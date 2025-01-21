ALO 184 nedir? ALO 184 SABİM hakkında bilgiler

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili bir açıklama yaptı. Yangında tedavi gören yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ALO 184 hattına arayabilecekleri bildirildi. İşte, ALO 184 SABİM hakkında bilgiler...



SABİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?



Sağlık sistemiyle ilgili herhangi bir talep, öneri, sorun ve teşekkür için SABİM Alo 184 hattı aranarak, sosyal medya üzerinden "@sagliklicozum" adresine ulaşılarak, e-posta, faks kanalları kullanılarak veya şahsen birime gidilerek başvuru yapılabiliyor.



SABİM çalışanları ayrıca Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların yorum bölümüne yazılanları da takip ediyor ve vatandaşlara bu kanal üzerinden de ulaşarak destek sağlıyor.



SABİM NEDİR?



2003 yılında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) projesi planlanmış gerekli alt yapı, uzmanlaşma ve etkin koordinasyon sağlandıktan sonra SABİM, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bileşeni olarak 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır.



Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuş olan SABİM, hâlihazırda Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne (SGGM) bağlı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.