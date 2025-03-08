"Alo fetva hattı"na rekor çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, günde 4-5 bin soru alan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazanda günde 18 binden fazla soruyu cevapladığını bildirdi.



Kılıç, 2012'de 190 numarasını alan fetva hattının tüm illerde hizmet vermeye başladığını söyledi.



Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.



"REKOR KIRDI"



Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayanların ortalama 30 saniyede fetva hattına bağlandığını aktaran Kılıç, "Ramazandan önce fetva hattına günde ortalama 4-5 bin soru gelirken, ramazanda her gün 18 binin üzerinde seyrediyoruz. 3 Mart Pazartesi 19 bin 208 soruya cevap vermek suretiyle bu alanda bir rekor kırdık." bilgisini paylaştı.

EN ÇOK SORULAN SORU



Kılıç, gelen sorularla ilgili, "En çok karşılaştığımız sorular, orucu bozan ve bozmayan meselelerle ilgili." dedi.



"İSTANBUL'DAN ÇOK SORU GELİYOR"



Çağrı merkezi sistemiyle, en çok sorunun hangi ilden geldiğine dair verilerin alındığını ifade eden Kılıç, "İstanbul, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en çok soru aldığımız ilimiz. Ankara ve İzmir bunu takip ediyor. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğuna paralel olarak soru istatistiğinin iller bazında arttığını görüyoruz. İstanbul, günlük 5-6 bin soruyla zirvede yer alıyor." açıklamasını yaptı.