Alpargün Apartmanı davasında karar değişmedi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı'na ilişkin dava yeni görüldü.

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'YE KAÇTI, İADE EDİLDİ

Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı.

Alpargün, daha sonra Lefkoşa'da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana’ya getirildi.

Müteahhit Alpargün'ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

KKTC'den Adana'ya getirilip, tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün yargılandığı Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ile toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.