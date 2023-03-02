Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi binayı dere yatağına yaptığını biliyormuş

Temel Karahisarlı’daki nehrin içinden çakıl, duvar ve sıva için Ceyhan’daki Kösrel Kasabasından kum satın aldığını dile getiren Alpargün, "Projeye uygun olarak düz demir satın aldık, demirler kıvrımlı değil düzdü. Temel dahil bütün binanın betonunu o dönemde Mardinli olarak tanıdıklarım ve şu anda ismini hatırlamadığım şahıslar döktüler." dedi.

Alpargün projeye uygun şekilde binayı inşa ettiklerini savundu.

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Apartmanın yıkıldığını depremden 2 gün sonra öğrendiğini kaydeden Alpargün, bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandığını, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söylediğini ancak denetim yapmadığını itiraf ederek, “Ben diğer kısımları denetlemeye gidiyordum, söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Hasan Alpargün, apartmanın projesine onay veren bir ekibin inşaatı incelediğini ancak yine o dönem belediye personeli olan 2 görevlinin harç yapılırken denetleme yapmadığını söyleyerek, şöyle devam etti;

"H. ve N. isimli belediye görevlileri harç yapılırken, harçtaki çakıl, çimento, kum ve demir miktarını denetlemeye gelmediler ve sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. Biz binayı kendimiz, yani şantiye şefi olarak ben ve çalışanlar yaptık. Herhangi bir kurumdan herhangi bir görevli denetlemeye gelmedi. Sadece temel üstü ve iskan hususlarında izin alınırken denetlemeye geldiler, bunun dışında herhangi bir denetleme olmamıştır. G. isimli şahıs da belediyede mimari tatbikat projesi hususunda onay veren görevlidir, herhangi bir denetimi olmamıştır, sadece evraka imza atmıştır.”

