Alparslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi

Haberler - DHA 10.05.2022 - 17:05
Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Adana'dan Ağrı'daki cezaevine sevk edildi.
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kuytul, dün Adana'da sabah erken saatlerde gözaltına alınmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence'' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı.
Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen Kuytul, bugün Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
Kuytul’un savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.
Öte yandan, Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.