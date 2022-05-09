Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Haberler - DHA 09.05.2022 - 09:42
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Belge ve ifadelerin ardından çıkarılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.
Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.
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