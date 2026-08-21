Alper Gezeravcı yeni görevine başlıyor

Türkiye 'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı , Ağustos 2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti.

Gezeravcı, 30 Ağustos'tan itibaren Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapacak.

Amasya Valiliğini ziyaret eden Gezeravcı, Milli Uzay Programı kapsamında Türk astronot ve bilim misyonu görevinin ardından insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gezeravcı, bu kapsamda 29 ayda 768 program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Habercilerin "Uzay misyonu göreviniz sürecek mi?" sorusunu yanıtlayan Gezeravcı, "Eş zamanlı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eşgüdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz." dedi.